 

Музей «Кижи» возобновит работу с 15 июня

08.06.2020, 18:48, Новости дня

Музей-заповедник «Кижи» в Карелии планирует возобновить прием туристов после вынужденной паузы из-за пандемии коронавируса с 15 июня, сообщил в понедельник глава республики Артур Парфенчиков в докладе президенту Владимиру Путину.

«Надеемся, что с 15 июня и «Кижи» заработают. Сегодня общались с директором музея федерального: по крайней мере, готовимся», – передает ТАСС слова Парфенчикова со ссылкой на трансляцию телеканала «Россия 24».

Уточняется, что в Карелии для туристов уже открыты все объекты турпоказа, расположенные на открытом воздухе. Так, из Москвы туристов без пересадок доставляют в горный парк. Это позволило властям не применять к этим туристам меры по обязательному соблюдению 14-дневного карантина для прибывших из-за пределов региона.

Ранее было отменено требование о двухнедельной самоизоляции для приезжающих из других регионов в Башкирии. Также возобновилась работа торговых центров и музеев.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.03 / В Ровенской области полиция заблокировала село, где от коронавируса умерла женщина

01.06 / Жириновский назвал оптимальной дату голосования по Конституции

10.04 / NewsOne – праздник в честь возвращения гастарбайтера обернулся вспышкой коронавируса

13.05 / Власти Санкт-Петербурга отказались раздавать бесплатно маски: в городе “много приезжих”

20.05 / В ближайшие дни правительство России одобрит возобновление футбольного чемпионата

23.04 / В Гидрометцентре объяснили сильные ветры в Европейской части России

14.05 / Грузия назвала первую страну, из которой примет туристов

10.05 / Заразившийся коронавирусом Анатолий Трушкин рассказал о своем состоянии

14.05 / Шейх Мансур и холдинг CFG хотят купить футбольный клуб в России

16.04 / Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 2 млн, МВФ прогнозирует падение украинской экономики. Главное за день

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска