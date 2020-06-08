Музей «Кижи» возобновит работу с 15 июня

08.06.2020, 18:48, Новости дня

Музей-заповедник «Кижи» в Карелии планирует возобновить прием туристов после вынужденной паузы из-за пандемии коронавируса с 15 июня, сообщил в понедельник глава республики Артур Парфенчиков в докладе президенту Владимиру Путину.

«Надеемся, что с 15 июня и «Кижи» заработают. Сегодня общались с директором музея федерального: по крайней мере, готовимся», – передает ТАСС слова Парфенчикова со ссылкой на трансляцию телеканала «Россия 24».

Уточняется, что в Карелии для туристов уже открыты все объекты турпоказа, расположенные на открытом воздухе. Так, из Москвы туристов без пересадок доставляют в горный парк. Это позволило властям не применять к этим туристам меры по обязательному соблюдению 14-дневного карантина для прибывших из-за пределов региона.

Ранее было отменено требование о двухнедельной самоизоляции для приезжающих из других регионов в Башкирии. Также возобновилась работа торговых центров и музеев.