После семейного скандала: бойфренд матери Неймара попал в больницу с порезами на руке

08.06.2020, 18:36, Разное

В мае стало известно, что мама нападающего “Пари Сен-Жермен” Неймара, 52-летняя Надин Гонсалвес, воссоединилась с Тиагу Рамосом – 23-летним манекенщиком и киберспортсменом. Но недавно эти двое оказались в центре скандала: Тиагу был госпитализирован в одну из больниц Бразилии с порезами на руке после того, как в их доме случился громкий скандал.

Надин Гонсалвес и Тиагу РамосКак сообщает Correio24horas, инцидент произошел в начале июня в доме Надин в Бразилии. Пара уже написала объяснительные в полицейском участке, сообщив, что Рамос получил травмы в результате несчастного случая. Ему наложили 12 швов. Но соседи Надин и Тиагу утверждают, что этому предшествовал конфликт, из квартиры были слышны крики.

По информации источника Correio24horas, в его распоряжении оказалась аудиозапись разговора между Неймаром и кем-то из его друзей, где футболист отзывается о происходящем в довольно негативной форме:

Она была там со своим парнем. Он порезал руку стеклом… Она говорит мне, что тот споткнулся на лестнице и порезался. Если был какой-то риск для нее, если он ее ударил… Не знаю, что я с ним сделаю.

Неймар и Тиагу РамосПо сообщениям прессы, в октябре 2019 года Тьяго Рамос обвинялся в нападении на свою 44-летнюю экс-возлюбленную, с которой встречался около 8 месяцев. Причиной нападения, по ее словам, стала его ревность. При этом, по данным СМИ, Тьяго ранее встречался и с мужчинами – с шеф-поваром самого Неймара по имени Мауро, с бразильским актером Карлиньосом Майей, а также с бизнесменом Эдуардо Перейру. Якобы, узнав об этом, Гонсалвес решила прекратить отношения с Рамосом, но потом они помирились.

Тиагу Рамос с товарищем