Аспирин оказался неэффективным в профилактике депрессии

08.06.2020, 18:35, Разное



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Ученые предполагают, что воспаление может быть одной из возможных причин депрессии. Соответственно, противовоспалительные лекарства рассматриваются как потенциальные средства профилактики и лечения этого заболевания.

Новое исследование, опубликованное в JAMA Psychiatry, показало, что регулярный прием доз аспирина – препарата с выразительными противовоспалительными свойствами – в низких дозах не отмечает депрессию у пожилых людей. Но ученые считают, что от воспалительной теории депрессии отказываться рано.

Новое исследование – часть более крупного исследования ASPREE trial, которые было разработано для определения эффективность аспирина в профилактике различных болезней.



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Авторы рассмотрели данные почти 20 тысяч человек в возрасте не моложе 65 лет, за которыми наблюдали в течение примерно 4,7 лет. Анализ показал, что среди людей, которые принимают 100 миллиграмм аспирина в день, депрессия встречается примерно так же часто, как и людей, которые принимают плацебо. Приблизительно одинаковой оказалась и распространенность госпитализации по поводу депрессии среди участников обеих групп.

Майкл Берк (Michael Berk) из Университета Дикина, соавтор исследования, считает, что это исследование не закрывает вопрос воспаления и противовоспалительных лекарств при депрессии. Он отметил, что существуют другие противовоспалительные средства, которые еще могут показать себя.

Берк указывает, что возможно существование отдельных подгрупп людей, у которых воспаление играет особую роль в развитии депрессии. Поэтому специфические препараты еще могут оказаться эффективными в исследованиях с другой популяцией.