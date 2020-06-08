Россиян предупредили о волне аномального тепла

08.06.2020, 18:30, Новости дня

Волна аномального тепла ожидается в ближайшие дни в Северо-Западном, Центральном федеральных округах, а также на юге России, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Под влиянием антициклона жаркая погода ожидается в ряде субъектов Северо-Западного федерального округа в периоде с сегодняшнего дня до 13 июня. На территории Центрального федерального округа жаркая погода со среднесуточной температурой выше нормы на 4-6 градусов, а в отдельные дни – на 7-8 градусов. Особенно это касается черноземных областей», – передает ТАСС слова Вильфанда.

По его словам, температура в Архангельской, Вологодской областях ожидается на 9-11 выше нормы, максимальная температура будет 27-32 градуса. В Ленинградской, Псковской, Новгородской областях температура будет выше нормы на 6-9 градусов. Подобный температурный фон продержится выше нормы до 13 июня.

Отмечается также, что очень жаркая погода ожидается в южных регионах: Ростовской области, на севере Краснодарского края, на востоке Ставрополья, а особенно на нижней Волге, подчеркнул Вильфанд.

По словам метеоролога, людям стоит внимательно относится к своему здоровью, особенно пожилым. Ухудшение самочувствия может наступить уже на второй день.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в общем температура летом превысит средние многолетние значения, но экстремальной жары не будет.