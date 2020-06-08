 

Ученые назвали бананы и отруби необходимыми продуктами для курильщиков

08.06.2020, 18:30, Разное

Аргентинские исследователи провели исследование, в ходе которого выявили продукты питания, весьма желательные для употребления курильщиками. По мнению исследователей, снизить вредное воздействие вредной привычки способны бананы и отруби.
Главным продуктом, включение которого в рацион питания было бы желательным для курящих людей, являются бананы. Так, после проведенного учеными эксперимента, выяснилось, что употребление всего трех бананов ежедневно способствует снижению выкуриваемых сигарет у курильщика вдвое. Такое влияние продукта специалисты видят в наличии в составе фрукта целого ряда необходимых витаминов А, В6, В12, С, а также элементов магния и калия. Ученые заверяют, что указанные компоненты оказывают содействие в преодолении так называемого “эффекта никотиновой зависимости”.

Также исследователи очень рекомендуют курильщикам включать в свой ежедневный рацион отруби. Высокое содержание витамина В16 обеспечивает организму более эффективную борьбу с тяжелыми заболеваниями дыхательных путей, в том числе – раком лёгких.



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