Пушков предположил искусственное происхождение коронавируса

08.06.2020, 18:30, Новости дня

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков усомнился в том, что коронавирус имеет естественное происхождение, и предположил, что определенные силы пытаются скрыть правду о природе COVID-19.

«Есть многие силы, не заинтересованные в том, чтобы правда о происхождении коронавируса вышла наружу. Все ученые мира вот уже полгода не могут определить, как вирус передался от летучих мышей или панголина человеку. Это, конечно, порождает у ученых альтернативную точку зрения, что он возник в совершенно других условиях. Настолько неопределенная картина, что я не исключаю, что это так и останется неизвестным. Кто-то, конечно, будет знать, но мировое общественное мнение может так и не узнать, откуда взялся коронавирус», – передает его слова «Говорит Москва».

Он заметил, что микробиология и вирусология шагнули вперед, и за последние 40 лет появились уже шесть вирусов, природа которых достоверно неизвестна.

«Меня беспокоит, что за последние 40 лет, начиная с 80-х годов, человечество познакомилось с шестью видами смертоносных вирусов, которых раньше массово люди не встречали. Это Эбола, ВИЧ, который якобы у африканских зеленых обезьян был, а как же он на людей перекинулся в Конго? Затем свиной, птичий грипп, атипичная пневмония и вот теперь коронавирус. Их происхождение до сих пор не является очевидным. Отмечу, за это время произошел большой прогресс в развитии микробиологии и вирусологии. Я считаю, что эти вирусы появились, а вот в результате чего – это большой вопрос и большая загадка, пока на нее никто не дает ответа», – сообщил Пушков.

На прошлой неделе СМИ сообщили, что британская спецслужба МИ-5 считает версии об искусственном происхождении нового коронавируса в лаборатории Уханя «заведомо ложной информацией». При этом экс-глава МИ-6 Ричард Дирлав сообщил в интервью The Daily Telegraph, что коронавирус имеет искусственное происхождение.

Ученые пока не знают точно, как коронавирус передался человеку.