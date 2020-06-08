Активисты ОНФ поздравили соцработников Москвы с праздником

08.06.2020, 18:30, Новости дня

В понедельник эксперты и активисты регионального штаба ОНФ в Москве в День социального работника вручили благодарственные письма, цветы и памятные подарки сотрудникам сферы социальной защиты Троицкого и Новомосковского административных округов столицы.

В период непростой эпидемиологической ситуации социальные службы Москвы активно помогают нуждающимся пожилым людям, находящимся на самоизоляции, купить лекарства, продукты и товары первой необходимости. За два месяца работы социальные помощники выполнили в общей сложности около 400 тыс. заявок от пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями, поступивших на горячую линию, сообщается на сайте ОНФ.

«Чаще всего москвичи просят купить и доставить лекарства (39% всех обращений) и продукты (27%), а также привезти дрова и уголь на дачные участки (6%). Запросы на доставку товаров первой необходимости составляют примерно 3% от всех обращений. Чаще всего это шампуни, детские пеленки и подгузники, спички и свечи, мыло, средства индивидуальной защиты. Иногда москвичи просят привезти им газеты, цветы или семена для рассады», – поделились социальные помощники.

Они также выгуливают домашних животных горожан, которым необходимо соблюдать режим самоизоляции. Более тысячи раз соцработникам приходилось покупать и доставлять корма для питомцев.

«Очень важно поблагодарить этих самоотверженных, мужественных людей за все, что они делают для нас в это непростое время. Благодаря социальным работникам самые уязвимые категории граждан – пожилые люди, малоимущие семьи, маломобильные граждане и инвалиды – в непростой период пандемии коронавируса всегда вовремя получают необходимую социальную помощь, продукты и лекарства. Люди этой профессии – настоящие герои! Они нередко спасают жизни, дарят людям теплоту, поддержку, заботу и сострадание», – подчеркнул член регионального штаба ОНФ в Москве Дмитрий Миллер.

В качестве музыкального подарка в адрес работников социальной службы член регионального штаба ОНФ в Москве Оксана Коротеева совместно с региональным отделением ОНФ и оргкомитетом Культурного форума регионов РФ организовали 8 июня на платформе ZOOM онлайн-концерт «БлагоДарю!» с живым звуком. На благотворительной основе в концерте приняли участие известные исполнители и молодые музыканты из разных регионов России. В их числе – певец, музыкант, актер и член регионального штаба ОНФ Владимир Брилев, который исполнил для зрителей душевную песню.

«Важно помнить, что социальная помощь гражданам – один из главных приоритетов государственной политики нашей страны, а закрепление социальных гарантий в законодательных актах – это норма социальных обязательств государства. Одна из новых поправок в Конституцию РФ как раз о том, что обязательное социальное страхование, адресная социальная поддержка граждан, индексация социальных пособий и иных социальных выплат гарантированы федеральным законом», – отметил Миллер.