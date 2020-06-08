“Для вас, мои дорогие”: Настя Ивлеева решила отблагодарить подписчиков салютом

08.06.2020, 18:30, Разное

Недавно популярная ведущая и блогер Настя Ивлеева отметила небольшой “юбилей”: подписчиками её микроблога стали 17 миллионов человек. В честь знаменательного события знаменитость решила устроить посвященный фолловерам салют в Москве.

О своих намерениях инста-блогер пояснила поклонникам в разделе Stories своего микроблога. Сперва она выразила огромную благодарность всем подписчикам, в том числе тем, кто присоединился к ней совсем недавно. Бывалым же “динозаврам”, которые являются постоянными посетителями её аккаунта уже несколько лет, красавица сигнализировала “огромный респект”. “Мы растем вместе, представляете, сколько всего меняется, сколько всего происходит. А вы вот все эти годы со мной, как говорится, плечом к плечу, лайк к лайку”, – эмоционально резюмировала Ивлеева.



В качестве праздничного подарка подписчикам звезда анонсировала запуск рядом с Москва-сити огромного салюта, который, по её словам, произойдет в понедельник, 8 июня в 22-30 по московскому времени. Яркий фейерверк она призвала посмотреть всех, кто будет находиться поблизости, для остальных же подписчиков на странице в Instagram будет проведена прямая 5-минутная трансляция действа.