 

“Для вас, мои дорогие”: Настя Ивлеева решила отблагодарить подписчиков салютом

08.06.2020, 18:30, Разное

Недавно популярная ведущая и блогер Настя Ивлеева отметила небольшой “юбилей”: подписчиками её микроблога стали 17 миллионов человек. В честь знаменательного события знаменитость решила устроить посвященный фолловерам салют в Москве.
О своих намерениях инста-блогер пояснила поклонникам в разделе Stories своего микроблога. Сперва она выразила огромную благодарность всем подписчикам, в том числе тем, кто присоединился к ней совсем недавно. Бывалым же “динозаврам”, которые являются постоянными посетителями её аккаунта уже несколько лет, красавица сигнализировала “огромный респект”. “Мы растем вместе, представляете, сколько всего меняется, сколько всего происходит. А вы вот все эти годы со мной, как говорится, плечом к плечу, лайк к лайку”, – эмоционально резюмировала Ивлеева.

В качестве праздничного подарка подписчикам звезда анонсировала запуск рядом с Москва-сити огромного салюта, который, по её словам, произойдет в понедельник, 8 июня в 22-30 по московскому времени. Яркий фейерверк она призвала посмотреть всех, кто будет находиться поблизости, для остальных же подписчиков на странице в Instagram будет проведена прямая 5-минутная трансляция действа.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.05 / “Мозг не отфотошопишь”: Ксения Собчак раскритиковала звезд за прямые эфиры

19.04 / Учёные выяснили, как влияет группа крови мужчины на его сексуальность

04.06 / Новые планшеты Apple iPad Pro могут получить Mini-LED экран и поддержку 5G-сетей

28.04 / “Все работали, но денег не было”: Артисты-пенсионеры вспомнили 90-е и поделились мнением о коронавирусе

04.06 / Владимир Григорьев: «Любители литературы есть и в Кремле, и в правительстве, и в Госдуме»

30.04 / Vytybt: Как США украли территорию от океана до океана

19.05 / Бывший ополченец назвал ответственного за катастрофу малайзийского Boeing

17.04 / В эти дни жителей одного городка в Мексике больше пугает 2-метровый оборотень, чем коронавирус

14.04 / Эксперты дали советы по защите от грязного воздуха

17.05 / Мелания Трамп снова появилась на публике без защитной маски

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска