В Красноярском крае во время голосования по поправкам к Конституции разыграют квартиры, машины и смартфоны

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08.06.2020, 18:18, Новости дня

Лодочные моторы Yamaha и TohatsuВ Красноярском крае во время голосования по поправкам к Конституции России разыграют 10 однокомнатных квартир, 10 машин и 50 смартфонов.

Викторина на знание Конституции России проводится по инициативе Красноярского регионального отделения общественной организации “Ассоциация юристов России”. При этом на сайте нет информации об общей сумме призового фонда и том, на какие средства проводится викторина.

Организаторы указывают, что викторина призвана “побудить граждан изучить Конституцию и поправки” для понимания своих прав и свобод, а также чтобы “научиться использовать конституционно закрепленные права и возможности правовой защиты своих интересов, прав и свобод”.

Бланки для заполнения участникам будут выдавать в специальных пунктах возле участков для голосования. Они заработают уже 25 июня – в день начала досрочного голосования – и будут работать до 1 июля. Определять победителей будут в два этапа: 29 июня и 6 июля. 

На бланке всего пять вопросов и три ответа под каждым из них. Вопросы касаются всеобщего избирательного права, городов федерального значения, прав граждан, суверенитета страны и свободы совести.

Председатель Красноярского регионального отделения Ассоциации юристов России Светлана Зылевич вместе с сенатором Андреем Клишасом презентовали поправки к Конституции в Общественной палате Красноярского края.

Голосование по поправкам к Конституции РФ пройдет 1 июля. В их числе “обнуление” сроков Владимира Путина (поправка позволит ему оставаться у власти до 2036 года), закрепление статуса русского языка как “языка государствообразующего народа”, определение брака как союза мужчины и женщины, запрет “фальсификации истории” и другие. Голосовать за поправки можно будет только пакетом: за или против всех.



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