 

В Узбекистане юмористы извинились за пародии на сотрудников дорожной полиции

08.06.2020, 18:18, Новости дня

Лодочные моторы Yamaha и TohatsuВ Узбекистане актеры юмористической передачи извинились за пародии на сотрудников Главного управления безопасности дорожного движения (ГУБДД). Ролик с извинениями опубликован на сайте ГУБДД МВД. 

В апрельском выпуске актеры Эркин Чолиев и Дониер Хасанов выпустили программу, в которой рассказывали про работу сотрудников ГУБДД. В первом эпизоде инспектор останавливает автомобиль за превышение скорости, но водитель не соглашается, указывая на то, что двигался со скоростью 30 км/час. Тогда инспектор предлагает оформить протокол за остановку в неположенном месте. Водитель указывает на отсутствие такого знака, однако инспектор предлагает ему выбрать одно из двух нарушений.

Во втором эпизоде инспектор останавливает автомобиль, который сопровождают скорая помощь и пожарная машина. Водитель на вопрос о происходящем отвечает, что его по два раза в день останавливают и спрашивают про аптечку и огнетушитель, поэтому теперь он передвигается только так.

Эркин Чолиев и Дониер Хасанов в опубликованном ГУБДД видео говорят, что уважают сотрудников милиции, которые работали во время карантина, пока остальные сидели дома. Актеры добавили, что допустили ошибку и необоснованно высмеяли инспекторов, после чего извинились и пообещали обдумывать сценарий программы.

Публичные извинения на видео в последние годы приобрели популярность в постсоветских странах. В 2019 году в Узбекистане фермеру, который ругал на поле женщин, пришлось записать видео с извинениями после того, как работницы сняли конфликт и выложили видео в Сеть, тегнув зятя президента Узбекистана Шавката Мирзиёева Отабека Умарова.

В Кыргызстане за фейки извинялись задержанные спецслужбами граждане. В начале апреля резонанс вызвал случай с врачом Бектуром Алашовым, который рассказал о некачественных масках, а потом записал видео с извинениями за “ложную” информацию. 

 



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