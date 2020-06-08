Ученые назвали наиболее полезные виды спорта

08.06.2020, 18:17, Разное

Ученые из Университета Джорджии рассказали о наиболее полезных видах спорта. Определенные физические нагрузки способны, укрепляя мышцы, улучшить когнитивные функции организма.

Учеными были проанализированы результаты 70 исследований, сравнивающих преимущества различных видов спорта. Специалисты сделали вывод, что наибольшую пользу приносят упражнения, для выполнения которых необходимо задействовать мыслительные процессы, например хореография, бег с препятствиями, жонглирование. Такие физические нагрузки эффективны и для тела, и для мозга, поскольку во время их выполнения происходит управление сложными процессами. Исследователи подчеркивают, эффективность достигается благодаря обработке мозгом информации и необходимости запоминать ее, а также решать проблемы во время движения тела.

Специалисты полагают, что данное открытие позволит многим людям для поддержания формы на протяжении длительного времени решиться на изменения привычных видов физических нагрузок. Чтобы получить максимальную выгоду для организма, необходимо соединить вместе спорт и мыслительные процессы, резюмируют ученые.