Семья убитого в США афроамериканца обратилась в ООН

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08.06.2020, 18:16, Новости дня

Семья убитого полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда и их адвокат Бенджамин Крамп обратились к ООН с просьбой вмешаться в рассмотрение дела о и дать рекомендации относительно реформы работы правоохранительных органов США, сообщила телекомпания СNN.

«Когда группа людей, живущих в каком-либо государстве, систематически на протяжении десятилетий лишается правительством своего неотъемлемого права на жизнь, эта группа должна обратиться к международному сообществу за поддержкой и попросить ООН вмешаться», – передает ТАСС сообщение адвоката, представляющего интересы семьи Флойда.

Крон того, комментируя обращение в ООН, адвокат Крамп заявил, что среди прочих реформ важно обеспечить проведение независимых судебных разбирательств и вскрытия для установления точных обстоятельств смерти в каждом случае убийства гражданина полицейскими.

Напомним, беспорядки в американских городах вспыхнули в конце мая после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Во время задержания полицейские надели на подозреваемого наручники и повалили его на дорогу. Один из них надавил задержанному коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские проигнорировали это. Вскоре после этого мужчина умер в одной из больниц Миннеаполиса.



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