 

Путин подписал закон о блокировке мобильных приложений с пиратским контентом

08.06.2020, 18:16, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о блокировке мобильных приложений, которые содержат контент, нарушающий авторские и смежные права.

Группа депутатов внесла проект закона в Госдуму в 2018 году. В числе авторов документа – вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»), зампред комитета Госдумы по информполитике Марина Мукабенова («Единая Россия»), а также зампред этого комитета Александр Ющенко (КПРФ), член думского комитета по информполитике Антон Горелкин («Единая Россия»). Госдума приняла закон в конце мая, передает РИА «Новости».

В соответствии с законом, Роскомнадзор после обращения правообладателя в течение трех рабочих дней определяет владельца информационного ресурса, на котором размещено нарушившее закон приложение. Ведомство направляет владельцу ресурса уведомление о нарушении авторских прав с требованием ограничить доступ к информации, на это дается один рабочий день.

Если владелец приложения этого не сделает, владелец ресурса, на котором оно размещено, обязан ограничить доступ к этому приложению. Если этого сделано не было, ведомство направляет операторам связи сведения для принятия мер по ограничению доступа к приложению.

Ранее главный аналитик РАЭК Карен Казарян заявил, что легальный контент победил в Рунете. Его выбирают более 65 млн из почти 96 млн пользователей интернета в России.

При этом в Роскачестве предупреждали об опасности пиратских сайтов.



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