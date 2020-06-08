 

Таксист обманул пассажиров на 100 тысяч рублей с помощью поросенка

08.06.2020, 18:09, Разное

Таксист из российского города Киселевск обманом заставил своих пассажиров отдать ему около 100 тысяч рублей в качестве предоплаты за доставку необычных товаров. Полиции удалось раскрыть два эпизода подобного мошенничества.

В первом случае злоумышленник представился начальником автоколонны и пообещал одному из клиентов продать ему со скидкой несколько списанных автомобилей. Второй жертвой стала женщина, занимавшаяся разведением свиней. Ей мошенник предложил привезти поросенка особой породы. Однако после того, как доверчивые пассажиры внесли предоплату, таксист перестал выходить на связь. Правоохранителям удалось задержать преступника. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.



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