Предсказан глубочайший со времен Второй мировой спад экономики

08.06.2020, 18:08, Новости дня

Всемирный банк спрогнозировал самый глубокий спад мировой экономики со времен Второй мировой войны. Ожидается снижение мировой экономики в 2020 году на 5,2% вместо роста на 2,5%, который ожидался в январе, говорится в прогнозе банка по мировой экономике.

«Пандемия коронавируса и карантинные меры по ее сдерживанию оказали резкое и масштабное шоковое воздействие на мировую экономику, погрузив ее в глубокую рецессию. По прогнозам Всемирного банка, в этом году экономику планеты ждет сжатие на 5,2%. Этот спад станет самым глубоким со времен Второй мировой войны, а сокращение объемов производства на душу населения затронет наибольшую долю стран с 1870 года», – цитирует РИА «Новости» доклад банка «Перспективы мировой экономики» за июнь 2020 года.

Однако уже в 2021 году экономика начнет восстанавливаеться, считает ВБ. Согласно прогнозу, рост мирового ВВП, по прогнозу ВБ, составит 4,2%, а не 2,6%, как ожидалось в январе.

В РФ банк прогнозирует спад ВВП в 2020 году на 6% вместо снижения на 1%, как прогнозировалось в апреле.

«Экономику России, по прогнозам, в этом году ждет спад на 6%, обусловленный скачком заболеваемости COVID-19 и падением цен на нефть», – сказано в документе.

В январе банк прогнозировал рост экономики РФ в 2020 году на 1,6%.

Однако ВБ прогнозирует, что в 2021 году российская экономика перейдет к восстановлению, и ее рост составит 2,7%. В апреле банк прогнозировал рост ВВП РФ в 2021 году на 1,6%, а в январе – 1,8%.

Что касается Еврозоны, то ВБ прогнозирует спад ВВП региона из-за пандемии на 9,1% вместо роста на 1%, который ожидался в январе.

«Объем производства в зоне евро в 2020 году, как ожидается, сократится на 9,1%: широко распространившиеся вспышки заболевания пагубно сказались на деловой активности», – сказано в докладе.

ВБ ожидает, что в 2021 году ВВП еврозоны поднимется на 4,5%. В январе прогноз предполагал рост только на 1,3%. В 2019 году экономика региона, по оценкам ВБ, выросла на 1,2%, в 2018 году – на 1,9%.

В Китае прогнозируется рост экономики на 1%, хотя в январе ожидалось повышение на 5,9%.

«В Китае жесткие ограничительные меры привели к почти полной остановке активности в некоторых секторах экономики и регионах в феврале. Активность начала восстанавливаться в марте, когда ограничения были ослаблены, с апреля промышленное производство вернулось к росту, а продажи автомобилей выросли. Однако компании сталкиваются с нехваткой финансирования и снижением внешнего спроса, а восстановление услуг отстает», – сказано в материалах ВБ. При этом в 2021 году рост ВВП КНР, по прогнозам банка, ускорится до 6,9%.

ВБ прогнозирует спад ВВП США в текущем году на 6,1% вместо роста на 1,8%, который ожидался в январе, говорится в прогнозе банка по мировой экономике.

При этом в 2021 году ожидается восстановление американской экономики: ВВП США, по прогнозу ВБ, составит 4%, а не 1,7%, как ожидалось в январе.

В соответствии с прогнозом Центробанка, Годовая динамика ВВП РФ во втором квартале 2020 года будет отрицательной, однако экономика может начать восстанавливаться в третьем квартале.

Ранее в докладе Минэкономразвития говорилось, что снижение ВВП РФ за четыре месяца 2020 года составило 1,9%.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что российская экономика оказалась прочнее западной: последствия для российского ВВП оказались меньше, чем для США, Франции или Германии.