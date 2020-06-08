 

В США «непостижимым образом» исчез коронавирус

08.06.2020, 18:08, Новости дня

Коронавирус непостижимым образом исчез из американских больниц, врачи вернулись к обычной жизни, рассказал русский врач-реаниматолог, работающий в Бруклинской центральной больнице, Евгений Пинелис.

«Непостижимым образом, COVID исчез. Остается сколько-то застрявших в аду хронической интенсивной терапии поломанных им пациентов, которые, бьются со вторичными инфекциями, но в остальном фонтаном счастья бьет нормальная больничная жизнь», – передает его слова Ura.ru.

По его словам, в зоне приемника для пациентов с коронавирусом «тишина», сидят только два пациента, которым не требуется кислородная поддержка.

«СИЗы [средства индивидуальной защиты] всех сортов валяются вокруг, респираторы задраны на лоб. Давно уже не заболевал никто из персонала», – пишет врач.

Он с иронией замечает, что появились панкреатиты и «нековидные» пневмонии, кровотечения, перфорации и опухоли всего на свете. Хирурги же, по его словам, «ошалели от радости возвращения плановой хирургии».

Между тем, в субботу сообщалось, что в США свыше 110 тыс. человек стали жертвами коронавируса, всего заражены почти 2 млн американцев.

При этом президент США Дональд Трамп заявил, что страна готова к снятию ограничений, так как эпидемия «практически пройдена».



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