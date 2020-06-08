 

ДОСААФ возобновит в Крыму подготовку парашютистов

08.06.2020, 18:05, Новости дня

В Севастополе планируют возобновить подготовку парашютистов. Сегодня об этом шла речь на выездном заседании комитета по обороне и безопасности Совфеда РФ. В заседании, кроме военных, принимал участие врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Председатель комитета по обороне, генерал-полковник Виктор Бондарев считает, что необходимо развивать филиалы ДОСААФ. Эту работу ведут в более 500-х образовательных учреждениях по всех стране. В Крыму ДОСААФ возобновило деятельность шесть лет назад с вхождением полуострова в состав России.

Как сообщает "Вести Севастополь", в настоящее время готовят водителей военной техники. Для подготовки парашютистов необходимо перевести аэродром в Юхариной балке в федеральную собственность. Кроме того, в планах восстановить морскую школу. Этот вопрос взял на контроль командующий Черноморским флотом. Глава Севастополя считает, что через три года можно уже увидеть молодые кадры в работе.

Текст:

ГТРК "Севастополь"



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