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08.06.2020, 18:05, Новости дня

В Москве умерла одна из старейших жительниц города Александра Малышева. В октябре ей исполнилось бы 110 лет.

Александры Яковлевны не стало ночью 8 июня. Как сообщает "Московский комсомолец", она умерла на руках у любимого внука.

В период Великой Отечественной войны Малышева работала в тылу, на заводе. В мирные годы Александра Яковлевна была кассиром билетных касс, позже кассиром-инспектором.

У Малышевой есть дочь, которая родила ей внука. Близкий родственник вместе со своей супругой последние шесть лет проживал у бабушки, чтобы помогать ей в связи с проблемами по здоровью.

Близкие рассказали, что Александра Малышева на заре своей жизни с трудом передвигалась по квартире и не могла самостоятельно выйти на улицу. За три дня до смерти ее состояние резко ухудшилось, начались проблемы с дыханием. Как отмечает издание, скорую вызывали несколько раз, но бабушку боялись госпитализировать. Причина смерти пенсионерки не поясняется.

В сентябре 2019 года в ТАСС рассказали о старейшей жительнице Москвы, которой на тот момент было 119 лет.



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