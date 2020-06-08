Россиян предупредили о 40-градусной жаре

08.06.2020, 17:53, Новости дня

Аномально жаркая погода на юге РФ будет продолжаться с 8 по 13 июля, когда температура воздуха в отдельных регионах достигнет 42 градусов тепла, информирует пресс-служба Росгидромета.

«На юге европейской территории РФ 8-13 июня сохранится жаркая погода: в Волгоградской области максимальная температура днем 30-35 градусов тепла, что на 6-9 градусов выше нормы, 12-13 июня 30-40 градусов тепла; в Астраханской области 35-42 градусов тепла, что на 7-9 градусов выше нормы», – передает ТАСС сообщение Росгидромета.

Отмечается, что в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском крае ожидается 30-35 градусов тепла, в отдельные дни на Ставрополье до 39 градусов тепла, что на 6-9 градусов выше нормы.

А в республиках Северного Кавказа преобладающая температура днем составит 29-36 градусов тепла, что на 4-6 градусов выше нормы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил россиян о волне аномального тепла, во время которого людям стоит внимательно относится к своему здоровью, особенно пожилым.