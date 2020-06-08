 

Днепровские спасатели поймали змею в квартире на седьмом этаже

08.06.2020, 17:51, Новости дня

Информация о том, что в квартиру на седьмом этаже заползла змея, Служба спасения Днепра получила 7 июня. Рептилию обнаружила жительница одного из домов на улице Юрия Савченко в Чечелевском районе, сообщили в управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Днепропетровской области.

Спасатели нашли змею ориентировочно длиной один метр в кухне. Пресмыкающееся поймали с помощью специального устройства и выпустили на волю за пределами города.

В операции принимали участие четыре сотрудника Госслужбы по ЧС, Откуда змея заползла в квартиру, в ведомстве не сообщили.

ВИДЕОГоловне Управління / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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