 

Путин присвоил Захаровой ранг чрезвычайного и полномочного посла

08.06.2020, 17:42, Разное

Президент Владимир Путин присвоил главе департамента информации и печати министерства иностранных дел Марии Захаровой высший дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Захарова стала одной из немногих женщин, получивших такой ранг, который предполагает ряд привилегий. После развала Советского союза его присваивали лишь спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко и бывшему постпреду РФ при ЮНЕСКО Элеоноре Митрофановой, которая сейчас возглавляет Россотрудничество.

Недавно Путин наградил Захарову и постпреда РФ при ООН Василия Небензю орденом Почета. Это случилось вскоре после того, как официальный представитель российского внешнеполитического ведомства вызвала на дебаты политика Алексея Навального, а затем внезапно отказалась в них участвовать.

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Захарова возглавляет департамент информации и печати с лета 2015 года. На дипломатическую службу она пришла после выпуска из института международных отношений (МГИМО) в 1998 году.

Источник: Новая газета



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