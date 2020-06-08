 

Эксперты: карантинные меры помогли предотвратить миллионы смертей от COVID-19

08.06.2020, 17:42, Новости дня

Ограничительные меры, введенные правительствами стран по всему миру, помогли предотвратить миллионы смертей от нового коронавируса, свидетельствует новое исследование, проведенное Имперским колледжем Лондона.

По подсчетам экспертов, благодаря принятым мерам, в том числе закрытию предприятий и школ, удалось предотвратить около 3 миллионов смертей в 11 странах: Австрии, Бельгии, Великобритании, Дании, Франции, Германии, Италии, Норвегии, Испании, Швеции и Швейцарии.

Другое исследование, проведенное в США и также опубликованное в понедельник, показало, что удалось предотвратить около 530 случаев заражения COVID-19 благодаря мерам, принятым в Китае, Южной Корее, Италии, Иране, Франции и США.

По данным Университета Джона Хопкинса, число смертей от нового коронавируса в мире приближается к 403 000, а число подтвержденных случаев заражения превысило 7 миллионов.

Первое место по числу смертей по-прежнему занимают Соединенные Штаты. За ними следуют Великобритания, Бразилия и Италия.

Тем временем премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Арден в понедельник объявила, что в стране полностью прекращена передача нового коронавируса. Новозеландские власти решили снять оставшиеся ограничения, но оставить закрытыми границы.

В США власти призывают участников протестных акций сделать анализы на коронавирус. Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо призывает граждан не рисковать и сделать тест, напоминая, что в штате открылись 15 новых пунктов тестирования.

С аналогичными призывами выступили лидеры в Атланте, Сан-Франциско, Сиэттле.

В понедельник в крупнейшем городе страны, Нью-Йорке, начинается новая фаза снятия ограничений: как ожидается, к работе смогут вернуться около 400 000 человек, в том числе в строительном секторе, на фабриках, складах и некоторых сетях розничных продаж. Впервые за три месяца многие жители воспользуются метро. При этом рестораны в городе останутся закрытыми как минимум до конца месяца.

Тем временем Департамент здравоохранения Флориды в воскресенье зафиксировал 1 800 новых случаев заражения. Число новых случаев пятый день подряд превышает 1000.

Сенатор-республиканец от штата Флорида Рик Скотт в воскресенье обвинил Китай в попытках саботировать усилия США по разработке вакцины.

«Это стало известно нашему разведсообществу. Будучи членом Комитета по вооруженным силам, я получаю некоторую информацию, которую не могу обсуждать публично. Но есть свидетельства того, что они пытаются саботировать или замедлить наши усилия», – заявил Скотт в эфире ВВС.

Китайские власти заявление Скотта пока никак не комментируют.

  • Служба новостей «Голоса Америки»

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