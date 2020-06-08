Покойный Михаил Кокшенов состоял в тайном браке с художницей

08.06.2020, 17:30, Разное

Вторая супруга Михаила Кокшенова в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ пояснила о неизвестном ранее браке недавно скончавшегося актера. По словам Елены Кокшеновой, он состоял в тайных отношениях с художницей Аллой Шавыриной.

Елена Кокшенова поделилась, что Михаил Михайлович плохо вспоминал об этих отношениях, но в его паспорте присутствовал соответствующий штамп. Таким образом, Шавырина была его законной супругой, родившей ему дочь Марью Михайловну. По информации Елены Кокшеновой, актер не сразу внес в удостоверяющий его личность документ отметку о дочери от первого брака Алевтине Вокрош, работающей сейчас журналисткой. Кокшенов сделал это лишь спустя 14 лет после рождения наследницы из-за ее отрицательного поведения. Дочь в течение последних трех лет не сделала ни единого телефонного звонка отцу.

Михаил Кокшенов в последнее время не посещал публичных мероприятий, поскольку три года назад перенес инсульт, после которого сильно болел, пишет сайт teleprogramma.pro.