 

Покойный Михаил Кокшенов состоял в тайном браке с художницей

08.06.2020, 17:30, Разное

Вторая супруга Михаила Кокшенова в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ пояснила о неизвестном ранее браке недавно скончавшегося актера. По словам Елены Кокшеновой, он состоял в тайных отношениях с художницей Аллой Шавыриной.
Елена Кокшенова поделилась, что Михаил Михайлович плохо вспоминал об этих отношениях, но в его паспорте присутствовал соответствующий штамп. Таким образом, Шавырина была его законной супругой, родившей ему дочь Марью Михайловну. По информации Елены Кокшеновой, актер не сразу внес в удостоверяющий его личность документ отметку о дочери от первого брака Алевтине Вокрош, работающей сейчас журналисткой. Кокшенов сделал это лишь спустя 14 лет после рождения наследницы из-за ее отрицательного поведения. Дочь в течение последних трех лет не сделала ни единого телефонного звонка отцу.

Михаил Кокшенов в последнее время не посещал публичных мероприятий, поскольку три года назад перенес инсульт, после которого сильно болел, пишет сайт teleprogramma.pro.



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