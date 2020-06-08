На Урале из-за пьяной матери годовалая девочка попала под поезд

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08.06.2020, 17:30, Новости дня

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности в отношении жительницы Свердловской области, которая будучи пьяной перевозила в коляске ребенка через железнодорожные пути перед двигавшимся поездом.

«Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации в отношении 31-летней матери годовалого ребенка возбуждено уголовное дело. Она подозревается в совершении преступления по факту причинение смерти по неосторожности», – говорится в сообщении Уральского следственного управления СК РФ на транспорте.

По данным ведомства, утром 6 июня на перегоне «Подъем – Кармак» в Тугулымском районе Свердловской области пьяная женщина с коляской, в которой лежала ее годовалая дочь, переходила через железнодорожные пути в необорудованном для пешеходного перехода месте перед близко идущим грузовым поездом. В результате локомотив столкнулся с коляской, девочка получила несовместимые с жизнью травмы.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, локомотива грузового поезда, обследованы семейно-бытовые условия жизни ребенка, назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, 3 июня мужчина с двухлетней дочерью на руках попал под электропоезд в подмосковной Ивантеевке. Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия, ребенок доставлен в медицинское учреждение.



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