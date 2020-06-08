Юрий Лоза ответил на оскорбительное высказывание Филиппа Киркорова

08.06.2020, 17:30, Разное

Юрий Лоза в эфире передачи «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ отреагировал на оскорбительное высказывание Филиппа Киркорова. Поп-король, исполняя пародию для программы Елены Малышевой, назвал исполнителя хита «Плот» «никому не нужным аппендицитом».

Юрий Лоза не понимает, почему Киркоров позволил себе именно такую формулировку, поскольку не имеет с ним никаких контактов. Артист полагает, что таким образом отечественный поп-король решил его задеть. Однако Лоза отметил, что его культовая композиция «Плот» всегда будет ассоциироваться с его личностью, чего нельзя сказать о песнях экс-супруга Пугачевой. Музыкант назвал Киркорова раскрученным в данное время, «в перьях», но это не свидетельствует о будущей популярности его композиций, которые возможно будут исполнять и другие артисты.

Подобная ситуация, по мнению Лозы, случилась с Аллой Борисовной, «раздавшей собственные песни». Сейчас их поют другие исполнители, не упоминая авторства, пишет сайт nation-news.ru.