Цена нефти Brent упала ниже 41 доллара за баррель

08.06.2020, 17:30, Новости дня

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE снижается на 3,2% к уровню закрытия предыдущей сессии – до 40,96 долларов за баррель.

Стоимость нефти сорта WTI опускается на 3,9% – до 38,26 долларов за баррель, передает ТАСС со ссылкой на данные торговой площадки по состоянию на 17.33 мск.

Напомним, в понедельник утром мировые цены на нефть в ходе торгов росли на 1,5-2%, отыгрывая решение ОПЕК+ продлить текущие сокращения добычи до конца июля.