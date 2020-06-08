 

Цена нефти Brent упала ниже 41 доллара за баррель

08.06.2020, 17:30, Новости дня

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE снижается на 3,2% к уровню закрытия предыдущей сессии – до 40,96 долларов за баррель.

Стоимость нефти сорта WTI опускается на 3,9% – до 38,26 долларов за баррель, передает ТАСС со ссылкой на данные торговой площадки по состоянию на 17.33 мск.

Напомним, в понедельник утром мировые цены на нефть в ходе торгов росли на 1,5-2%, отыгрывая решение ОПЕК+ продлить текущие сокращения добычи до конца июля.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.05 / Почти миллион гривен за жилье. Экс-нардепа подозревают в незаконном получении компенсации

06.06 / Ремесло возразил Плющеву по поводу реакции СМИ на оскорбление Навальным ветерана

11.05 / Министр труда сказал, сколько денег надо на новые выплаты на детей

03.06 / Мишустин распорядился проверить указы Собянина в период эпидемии коронавируса

23.05 / NBC – первые шаги к перезапуску экономики — в США обеспечивают противовирусную безопасность на транспорте

08.04 / Число зараженных коронавирусом в США превысило 400 тыс. человек

20.04 / Бюджетный аналог Mercedes-Benz X-Class поступил в продажу

28.05 / Самолет с отказавшим двигателем сел в Шереметьево

06.05 / Генпрокуратура признала фейками видео о чипировании населения с помощью коронавируса. На них ссылался Никита Михалков

24.04 / Оргкомитет чемпионата Европы по легкой атлетике назвал причину отмены соревнований

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска