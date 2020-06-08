Как прошел первый в своем роде онлайн-выпускной с Бараком и Мишель Обама, Кэти Перри, Бейонсе и и другими знаменитостями

08.06.2020, 17:20, Разное

Поддержать выпускников, вступающих во взрослую жизнь, решил YouTube, который организовал четырехчасовой праздник Dear Class of 2020. В трансляции приняли участие более 70 знаменитостей и инфлюенсеров, в том числе предыдущий президент США Барак Обама и его супруга Мишель.

Это важный день для каждого из вас. Мы очень взволнованы тем, что делим этот праздник с вами. Да, вы не потеете в квадратных академических шапках и мантиях под палящим солнцем и не смущаетесь, когда родные кричат ваше имя, пока вы поднимаетесь на сцену. Но с вами сегодня все эти люди. Последние два месяца выдались для вас особенно напряженными. Вы не только привыкали к виртуальным урокам, но и напоминали вашим учителям включать звук у микрофона, чтобы весь класс мог их услышать. Не только готовились к итоговым экзаменам, но и следили за тем, чтобы вашим братьям и сестрам хватало времени за компьютером, чтобы доделать домашнее задание. И в групповых чатах вы не просто так болтали с друзьями – вы поддерживали их в это время потерь и неопределенности,

– обратилась Мишель Обама к выпускникам.

Вам досталась непростая задача, но вы справились с ней – наперекор всем обстоятельствам. Мы хотим сказать, что эта инвестиция в образование – один из лучших вкладов, которые вы вообще когда-либо сделаете,

– поддержал слова супруги Барак Обама.

Кроме четы Обама с напутствиями и концертными номерами выступили Леди Гага, Лиззо, Тейлор Свифт, Кэти Перри и еще несколько десятков артистов.

Алиша Кис объясняла выпускникам, что сейчас переживать из-за происходящего в их стране и мире в целом – нормально. Что молодые люди не должны чувствовать перед собой вину, что сегодня все их мысли о протестах, а не о дальнейшей учебе. И да, волноваться и бояться, это тоже нормально.

Бейонсе посвятила свою речь различиям в самом широком смысле слова. Она призвала не бояться выделяться и быть заметными:

Я уверена, что в каждом из нас есть особый талант. Не позволяйте миру диктовать, как именно вам надо блистать и что именно для этого нужно говорить.