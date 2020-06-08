Москва вернется к нормальной жизни до 23 июня

08.06.2020, 17:18, Разное



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Первый этап стартует 9 июня, когда начнут работать парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству, мэр Москвы. Отменяются ограничения на работу каршеринга. Вернуться к работе смогут общественные организации, киностудии, студии звукозаписи и научные институты. Театры, концертные организации и цирки смогут возобновить репетиции. Кроме того, снимаются все ограничения на посещение кладбищ.

Через неделю – 16 июня – стоматологические клиники смогут работать в прежнем режиме. Возобновят деятельность библиотеки, риэлторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, предоставляющие услуги гражданам и бизнесу. Также в городе заработают летние веранды ресторанов и кафе.

«Откроют свои двери музеи, выставочные залы и зоопарки. Посетить их можно будет по электронным билетам. Разрешается посещать и спортивные мероприятия, но пока при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10%», – информирует Сергей Собянин.

С 23 июня планируется открытие стационарных заведений общепита, отменяются ограничения на работу спортиндустрии: фитнес-клубов, бассейнов и ФОКов. Также планируется снятие ограничения на работу детсадов, учреждений соцзащиты, возобновится движение речных трамвайчиков по Москве-реке.

«И, пожалуй, одно из самых долгожданных открытий. 23 июня мы планируем снять ограничения на использование элементов общественной инфраструктуры. А значит – детишки смогут вновь качаться на качелях, любители спорта – качать мышцы на уличных тренажерах, а бабушки – отдыхать на лавочках во дворах, скверах и парках Москвы», – информирует мэр Москвы.

Собянин также предупредил, что снятие ограничений не означает полной победы над вирусом, в связи с чем горожане должны по-прежнему сохранять бдительность.

«Мы должны постоянно контролировать ситуацию и не допустить новой вспышки эпидемии. Каждый из нас по-прежнему должен соблюдать режим самосохранения и бережного отношения к окружающим. А открытые предприятия – четко выполнять требования санитарных служб», – подчеркнул мэр столицы.