 

Xiaomi готовит к выпуску “умные” шторы Mi Smart Curtain

08.06.2020, 17:17, Разное

Компания Xiaomi приготовила потребителям своей продукции еще один приятный сюрприз в виде “умных” штор Mi Smart Curtain. По информации разработчиков, новый продукт будет обладать целым рядом инновационных комфортабельных опций, в том числе – возможностью управления со смартфона.
Данные “умные” шторы будут оснащены двигателем, закрывающим и открывающим интерьерный аксессуар после нажатия соответствующих кнопок на пульте дистанционного управления. Однако возможность управления створками не ограничится только пультом: после установки специального лицензионного приложения Mi Home “руководить” шторами можно будет со смартфона. Более того, существует еще и третий способ – голосовой помощник от компании XiaoAI. На случай же, если при отсутствии электричества двигателем нельзя будет пользоваться, возможность закрытия и открытия штор вручную также сохранена. Обеспечено автоматическое реагирование Mi Smart Curtain на уровень солнечного освещения – шторы сами регулируют степень открытости створок в зависимости от световой интенсивности. Устройство является достаточно малошумным (уровень щума – 30 дБ), также оно имеет двигатель мощностью в 20 Вт. Длина шнура электропитания насчитывает 1,5 метра.

О свойствах нового продукта Xiaomi информировала потенциальных покупателей посредством опубликованного на ресурсе собственной китайской краудфандинговой платформы релиза, анонсировавшего появление “умных” штор в продаже 10-го июня текущего года. Для первых пользователей, пожелавших купить устройство, цена составит всего 99 долларов США, однако затем она будет поднята до 113 долларов. Об этом сообщает интернет-издание Newinform.com.



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