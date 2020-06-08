Блогер высмеял «примитивный популизм» Навального

08.06.2020, 17:16, Новости дня

Блогер Илиас Меркури обратил внимание на два противоречащих друг другу твита Алексея Навального, опубликованных с разницей в несколько часов, в которых он сначала отказывается идти на голосование из-за коронавируса, но следом призывает собрать митинг.

«Разница между твитами два часа. В этом весь Навальный и его примитивный популизм», – написал Меркури в своем Twitter.

Он сослался на два твита Навального от 8 июня. В первом блогер заявил, что лично не будет призывать идти на голосование, так как «идет эпидемия».

Во втором твите он заявил, что если 23 июня все коронавирусные ограничения будут сняты, то в субботу 27 июня он и его сторонники смогут «встретиться на митинге».

Разница между твитами два часа. В этом весь Навальный и его примитивный популизм. pic.twitter.com/YYk2bA6LkS

— Илиас Меркури (@imerkouri) June 8, 2020

Напомним, неделя голосования продлится с 25 июня по 1 июля. По мнению экспертов, проведение голосования в течение недели позволит предотвратить скученность людей на участках и сделает процесс безопасным. Подчеркивалось, что процесс голосования продумывается так, чтобы не возникло никаких очередей, скопление людей ожидается не большее, чем в магазине.

Президент Владимир Путин поручил главам регионам «содействовать в организации общероссийского голосования, исходя из необходимости заботы о здоровье, жизни наших людей».

ЦИК и Роспотребнадзор обнародовали рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности всех участников голосования: всем участникам голосования будут измерять температуру на подходе к месту голосования. Перед проходом к месту голосования должен располагаться пункт для дезинфекции рук и выдачи масок и перчаток. Вся процедура для одного избирателя не должна превышать 15 минут.