Доктор Комаровский рассказал о способах предохранения от коронавируса в тренажерных залах

08.06.2020, 17:09, Разное

Популярный медик и телеведущий Евгений Комаровский разместил на своей странице в Instagram публикацию, в которой пояснил подписчикам о способах предохранения от заражения коронавирусом в тренажерных залах. Эксперт описал условия, при которых тренировки могут быть достаточно безопасными в условиях пандемии.

Стоит отметить, что указанная публикация относится к числу уже ставших традиционными постов в микроблоге знаменитости в режиме “вопрос-ответ”. В данном случае, одним из молодых подписчиков Комаровского был задан вопрос о том, как же обезопасить себя от риска заражения коронавирусом во время спортивной тренировки в тренажерном зале. Примечательно, что в начале своего ответа медик в определенной мере подверг критике отечественные заведения упомянутого направления, заявив, что в абсолютном большинстве из них необходимые санитарные условия просто не поддерживаются под разными предлогами. В таких условиях совет специалиста оказался достаточно простым: безопасность тренировки в зале может быть обеспечена при соблюдении заведением следующих условий – оптимальная температура и влажность воздуха, сквозное проветривание и возможность осуществления социального дистанцирования.

В качестве лучшей альтернативы Евгений Комаровский порекомендовал своим подписчикам заниматься тренировками на свежем воздухе, не забывая при этом о правилах применения санитайзера при смене нарядов. “Лето вам в помощь”. Об этом сообщает интернет-издание “Слово и Дело”.