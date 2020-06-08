Путин подписал закон об относящихся к гостайне запасах полезных ископаемых

08.06.2020, 17:08, Новости дня

Президент Владимир Путин подписал указ, которым уточняются, какие сведения об объемах запасов в недрах и объемах добычи полезных ископаемых относятся к гостайне.

Указом вносятся изменения в один из пунктов указа «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне». Это изменение четко разделяет сведения об объемах балансовых запасов в недрах и об объемах добычи стратегических видов полезных ископаемых, а также сведения об объемах потребления, передает РИА «Новости».

Таким образом, в отношении запасов и добычи к гостайне отнесены сведения «в целом по Российской Федерации, а также по месторождению (участку недр) в размерах, определяемых государственными органами, наделенными полномочиями по распоряжению сведениями, отнесенными к государственной тайне (кроме сведений, полученных в процессе совместных работ, выполненных с участием юридических и физических лиц иностранных государств на конкретных месторождениях или участках недр)», говорится в документе.

В случае с потреблением засекречиваются сведения «в целом по Российской Федерации, а также по организации в размерах, определяемых государственными органами, наделенными полномочиями по распоряжению сведениями, отнесенными к государственной тайне».

В список стратегических видов полезных ископаемых входят никель, кобальт, тантал, ниобий, бериллий, литий, редкие земли иттриевой группы, особое чистое кварцевое сырье.

Минприроды, Минпромторг и Минэкономразвития как уполномоченные на это органы определяют размеры месторождений и организаций, сведения по которым будут отнесены к гостайне.

Также Путин подписал закон, который разрешает всем пользователям недр добывать попутные полезные ископаемые при разработке месторождений, которые содержат различные компоненты.

Сейчас пользователь недр может использовать добытое минеральное сырье только по лицензии в соответствии с ее целевым назначением. Если во время геолого-разведочных работ открывается иной вид попутного полезного ископаемого, то пользователь не имел права на его добычу.

Теперь закон предоставляет пользователям недр, которые ведут разведку и добычу углеводородов (нефть, газ, газовый конденсат), право на основании утвержденного технического проекта добывать попутные полезные ископаемые из подземных вод, которые извлекаются при разработке нефтегазовых месторождений, что позволит извлекать компоненты, которые в подземных водах нефтяных или газовых месторождений содержатся в достаточно больших количествах и которые являются основой стратегического сырья. Прежде всего речь идет о литии, на добычу которого есть спрос.

Закон вступает в силу через 90 дней после его официального опубликования.