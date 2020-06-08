В Ашхабаде полиция снова отбирает водительские удостоверения у женщин и задерживает темные машины

08.06.2020, 17:05, Новости дня

В Ашхабаде дорожная полиция снова отбирает водительские удостоверения у женщин, пишет туркменская служба Радио Свобода. Жительницы Ашхабада считают действия властей дискриминацией.

“Есть план “доставки” машин, изъятых у женщин-водителей под любым предлогом. [Полицейских] ругают за малое количество. Кроме того, есть указ, что если поймают женщин, которые ездят по просроченным правам, а их у нас не продлевают, то дела передают в суд”, – рассказал корреспондент радио.

Женщинам с 2019 года не выдают новые водительские удостоверения и не продлевают документы с истекшим сроком действия. Полиция принимает документы, чтобы поменять водительские права, но новые не выдает. В некоторых случаях полиция и вовсе отказывает в приеме документов. Даже при положительном решении суда о выдаче водительских удостоверений женщинам полиция отказывается их выдавать.

На востоке Туркменистана спустя год возобновились задержания автомобилей темного цвета. Останавливают даже светлые машины с черными дисками на колесах. Автотранспорт отправляют на штрафстоянку, владельцев заставляют платить штраф и красить машину в белый цвет.

В Туркменистане с 2017 года действует ряд ограничений при пользовании автотранспортом – запрет на автомобили черного цвета и темных оттенков, “устаревшие” автомобили, в том числе марки “Лада”, а также автомашины, крытые тентом. Разрешение получили только белые и светлые автомобили. Однако в мае 2019 года полиция Ашхабада перестала останавливать и штрафовать владельцев цветных и темных автомобилей.

В Туркменистане запрещать вождение и отбирать права у женщин начали с 2017 года. Тогда источник, близкий к патрульной полиции, рассказал о докладе министра внутренних дел, который сообщил президенту, что большинство несчастных случаев на дорогах происходит из-за женщин-водителей. Глава государства, по словам источника, распорядился решить этот вопрос. Формально законодательством женщинам и мужчинам гарантированы равные права и возможности.

Официальных разъяснений причин подобных запретов полиция не предоставляет, обычно это устные распоряжения, не имеющие юридической силы. Издание “Хроника Туркменистана” предполагает, что запрет на темные цвета машин связан с личными предпочтениями президента Гурбангулы Бердымухамедова, любимыми цветами которого являются белый и зеленый.