 

“Мне вменяют встречу с Навальным”: депутата Мосгордумы исключили из КПРФ за приглашение оппозиционера на круглый стол

08.06.2020, 17:05, Новости дня

Лодочные моторы Yamaha и TohatsuДепутат Московской городской думы Елена Шувалова исключена из партии КПРФ. Официальной причиной названы отсутствие партийной дисциплины при голосовании за бюджет города (Шувалова голосовала против, хотя горком КПРФ рекомендовал воздержаться) и организация в Мосгордуме круглого стола о борьбе с коррупцией, на который депутат пригласила оппозиционера Алексея Навального. Однако официально, по словам депутата, никакого документа с такой формулировкой она до сих пор не получила. 

 

Исключение ​подтвердил коллега Шуваловой депутат Мосгордумы Леонид Зюганов. Решение об исключении, по его словам, принял пленум партии, но по какой причине Шувалову лишили мандата – он предпочел не говорить. 

“Большинством голосов она была исключена, десять человек против, двое воздержались. У нее есть возможность подать апелляцию, принять решение по тем замечаниям, которые к ней были, и признать их. Мы не исключаем, что со временем она может быть восстановлена”, – пояснил Зюганов.

Круглый стол “Конфискация без приговора. Изощренность методов борьбы с неугодными”, о котором идет речь, должен был состояться в Мосгордуме 29 ноября. Должна была его вести Шувалова, депутат сама приглашала на него гостей, однако вечером накануне мероприятия руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин отозвал заявку на проведение круглого стола без указания причины. Шувалова в итоге все равно провела у себя в кабинете встречу, которая не получила статуса официального мероприятия. 

На встрече 29 ноября несколько депутатов от КПРФ резко высказались и о руководстве фракции, они призвали снять Зубрилина с поста главы фракции.

Сама Шувалова, которая стала депутатом Мосгордумы еще в 2014 году, сказала, что решение пленума партии оспаривать не будет, но продолжит работать в Мосгордуме. 

“Если партийное руководства не видит смысла в том, чтобы я пребывала в партии, – зачем я буду напрашиваться?” – заметила она в разговоре с Настоящим Временем. 

 



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