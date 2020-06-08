“Мне вменяют встречу с Навальным”: депутата Мосгордумы исключили из КПРФ за приглашение оппозиционера на круглый стол

08.06.2020, 17:05, Новости дня

Депутат Московской городской думы Елена Шувалова исключена из партии КПРФ. Официальной причиной названы отсутствие партийной дисциплины при голосовании за бюджет города (Шувалова голосовала против, хотя горком КПРФ рекомендовал воздержаться) и организация в Мосгордуме круглого стола о борьбе с коррупцией, на который депутат пригласила оппозиционера Алексея Навального. Однако официально, по словам депутата, никакого документа с такой формулировкой она до сих пор не получила.

Исключение ​подтвердил коллега Шуваловой депутат Мосгордумы Леонид Зюганов. Решение об исключении, по его словам, принял пленум партии, но по какой причине Шувалову лишили мандата – он предпочел не говорить.

“Большинством голосов она была исключена, десять человек против, двое воздержались. У нее есть возможность подать апелляцию, принять решение по тем замечаниям, которые к ней были, и признать их. Мы не исключаем, что со временем она может быть восстановлена”, – пояснил Зюганов.

Круглый стол “Конфискация без приговора. Изощренность методов борьбы с неугодными”, о котором идет речь, должен был состояться в Мосгордуме 29 ноября. Должна была его вести Шувалова, депутат сама приглашала на него гостей, однако вечером накануне мероприятия руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин отозвал заявку на проведение круглого стола без указания причины. Шувалова в итоге все равно провела у себя в кабинете встречу, которая не получила статуса официального мероприятия.

На встрече 29 ноября несколько депутатов от КПРФ резко высказались и о руководстве фракции, они призвали снять Зубрилина с поста главы фракции.

Сама Шувалова, которая стала депутатом Мосгордумы еще в 2014 году, сказала, что решение пленума партии оспаривать не будет, но продолжит работать в Мосгордуме.

“Если партийное руководства не видит смысла в том, чтобы я пребывала в партии, – зачем я буду напрашиваться?” – заметила она в разговоре с Настоящим Временем.