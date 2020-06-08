 

Гаврилова расцвела после разрыва с Агаларовым

08.06.2020, 16:55, Разное

О разводе Эмина Агаларова и Алены Гавриловой стало известно 13 мая. Предприниматель разместил в своем инстаграм-аккаунте свадебный снимок и поблагодарил модель за дочь. “Хочу пронести
через всю свою жизнь чувство благодарности и уважения к тебе”, – написал артист.

Расставание с бизнесменом стало большим ударом для Алены Гавриловой. Несколько дней она не выходила на связь и не публиковала посты в социальных сетях. Модель призналась, что ей очень больно и тяжело, и попросила пользователей на время оставить ее в покое.

Теперь же бывшая возлюбленная Эмина Агаларова чаще радует поклонников новыми снимками. Так, накануне в личном микроблоге модель показала себя с распущенными волосами и без макияжа. Пользователи отметили, что Алена Гаврилова замечательно выглядит.

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Публикация от eminofficial (@eminofficial) 13 Май 2020 в 8:25 PDT

По их мнению, знаменитость расцвела после известия о разводе. “Натуральная красота”, “Такая нежная”, “Ребенок с грустными глазами”, – приводит слова комментаторов Teleprogramma.pro. Другие пожелали модели поскорее найти новую любовь.

Также знаменитость опровергла слухи о том, что ее дочь осталась с отцом. В своем инстаграм-аккаунте Алена Гаврилова разместила несколько фотографий, сделанных во время прогулки с ребенком на природе. На одном из снимков наследница Афина запечатлена с одуванчиком в руках.



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