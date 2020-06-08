Звезда сериала “Проект “Анна Николаевна” Никита Тарасов об одержимости профессией: Подозреваю отклонение от нормы

08.06.2020, 16:55, Разное

“Дни.ру”: Ваш персонаж в сериале “Проект “Анна Николаевна” –

такой злой одержимый гений. А как вы его для себя характеризуете?

НТ: Мой бедный мальчик. Всех людей на свете нужно гладить по

голове. И делать это вовремя. Иначе потом можно превратиться в Назимова. Или еще

хуже. Кто-то берет в руки гранату, кто-то захватывает самолет или взрывает себя

в вагоне метро. Это все от нелюбви. Все беды в жизни от недолюбленности. От того, что кто-то кого-то вовремя не

погладил по голове. Не обнял и не сказал, что он – самый хороший на свете.

Безусловно, я не разделяю ни взглядов на жизнь, ни методов моего героя. Между

нами пропасть. Но в силу особенностей своей профессии я научился ее перепрыгивать.

Исключительно на время съемочной смены.

“Дни.ру”: Он маньяк по природе, или же его маньячество

спровоцировано травмой и лечится?

НТ: Мне часто приходится играть злодеев и маньяков. Надо

спросить у режиссеров, почему так происходит. Может, потому что у меня

ангельская внешность? Со стороны видней. Конечно же, мне приходится оправдывать

для себя поступки своих негодяев. Иначе как это играть? Кстати, Вы подкинули

замечательную идею. Было бы неплохо написать такую историю, где маньяк осознает

свою ненормальность и пытается стать полноценным, обычным членом общества.

Через любовь. Потому что это главное лекарство.

“Дни.ру”: Есть ли какие-нибудь актерские секреты, как играть

одержимых людей? Может быть, это специальная работа с мимикой, с интонацией…

НТ: Мимика и интонация – это к Мейерхольду. Мы все больше по

Станиславскому и Михаилу Чехову работаем. Я одержим своей профессией. Одержим

кинопроизводством. Это в определенной степени, подозреваю, тоже отклонение от

нормы. Мой знакомый недавно сказал мне: “Ну, что ты там мучаешься? Какие-то

недосыпы, выходных нет, дома не бываешь… Иди к нам! Такелажником. Шесть часов в

день отпахал и делай, что хочешь! Тридцать тысяч в месяц и соцпакет. Круто

же!”

Вот он, этот мой знакомый, нормальный человек. Наверное… А я

не очень. Я люблю снимать кино и сниматься. До фанатизма. У нас с Назимовым

разные цели, но эмоциональный фон где-то схож.

“Дни.ру”: Расскажите про работу с режиссером Максимом

Пежемским. Что особенно Вам понравилось или смутило в его методе работы на

площадке?

НТ: Мы уже работали

вместе. Когда режиссер зовет тебя во второй раз, это значит, можно погладить

себя по голове. Значит, я молодец. Шучу, конечно же. С Максимом очень комфортно

и легко. Я всегда буду рад получить от него новое предложение.

Больше всего мне запомнились пробы. Это всегда стресс для

меня. Часто партнерские сцены приходится играть в одиночку с камерой или с

ассистентом, который просто технически “подкидывает” текст из закадра. А на

пробы к “Проекту “Анна Николаевна” мне прислали сцену страниц на десять, в

основном состоящую из монологов Назимова. То есть по сути одним дублем нужно

было сыграть целый короткометражный фильм. Конечно же, я очень нервничал. Но,

придя в офис, я увидел Максима. Мы о чем-то похохмили, посмеялись. И лихо сняли

несколько дублей. Я даже не особо понял, через какой промежуток времени Максим

сказал: “Снимите с него мерки! Никита, жди звонка!” Такая у Максима легкая

рука.

“Дни.ру”: Как для Вас интереснее работать – воплощать тот

образ, который уже придуман режиссером и сценаристом, или искать его в

процессе, быть соавтором?

НТ: Актеры – украшение планеты, а съемочный процесс – самое

большое счастье на Земле. И что бы ни случилось во время определенной смены

должно пойти на пользу проекту в целом. Крайне важно аккумулировать

положительную энергию! Ну, принесли мне другие буквы… Если не ломается логика

героя, его актерская арка, то не вижу проблем. Всегда можно уточнить у режиссера

или связаться с авторами.

Знаете, мне как автору, как бы хотелось, чтобы актеры и

режиссер почаще бы звонили и спрашивали, что в конкретной сцене я имел в виду!

А если я в кадре, то я четко осознаю свой круг актерских прав и обязательств. И

не стоит лезть туда, за что мне не платят.

“Дни.ру”: На “Кинопоиске” у сериала высокий зрительский

рейтинг. Как Вам кажется, почему история Анны Николаевны так понравилась

зрителям? Что особенно вы находите в ней для себя?

НТ: Сериал выдержан в легком жанре. Он рассказан современным

языком. Отличный кастинг. Зоя Бербер вместе с Максимом Пежемским нашли

правильную грань актерского существования главной героини. Верную интонацию.

Как играть очеловеченного робота? Для меня загадка. А Зоя блестяще справилась с

этой задачей.

Уверен, телезритель оценит нашу историю так же высоко!

“Дни.ру”: У Анны Николаевны есть все шансы стать самой яркой

сериальной героиней на нашем телевидении. А у Вас есть любимые женские

персонажи? Какие и почему?

НТ: Молодая женщина – вот герой нашего времени. Любопытно

наблюдать за эволюцией главных героев в киноиндустрии. У нас от “Брата” Сергея

Бодрого пришли к “ИП Пироговой”. Дисней – от “Золушки” к “Холодному сердцу”. И

даже Мери Поппинс у них отъявленная феминистка. Это ни хорошо, ни плохо. Это

любопытно. Героиня Френсис Макдорманд в фильме “Три билборда на границе Эббинга

Миссури” – главный тренд последнего десятилетия. В Анне Николаевне он нашел

прямое воплощение. Мужчины стали нерешительны и безвольны, они отошли на второй

план. Локомотивом истории стала размноженная Лара Крофт. Но вектор меняется.

Маркетологи разделились во мнениях. Кто-то говорит, что настало время сорокалетних,

кто-то, наоборот, утверждает, что миром начинают править подростки. А я все жду

и надеюсь, что главным героем снова станет Новосельцев. Но это вряд ли

случится…

“Дни.ру”: В последнее время Вас часто можно увидеть в

сериалах онлайн-платформ – в “Содержанках”, “Колл-центре”, “Проекте “Анна

Николаевна”… Сильно ли отличаются съемки в телевизионных проектах и в онлайн?

Может быть, онлайн-проекты свободнее?

НТ: К счастью, нет никаких отличий. Я бы даже сказал, в

последнее время на интернет-проекты тратится больше ресурсов. Что не может не

радовать. Мои собственные сценарно-режиссерские работы направлены именно на

активных пользователей Сети. Медиахолдинги и владельцы платформ активно

инвестируют в развитие эксклюзивного онлайн-контента. Это для меня важно.

А степень свободы языка повествования должна быть прежде

всего продиктована необходимостью использовать те или иные составляющие. Мат,

секс, обнаженные тела, курение, насилие в кадре – все тратят столько времени на

обсуждение, должно быть все это на экране или нет, как будто и заняться больше

нечем. А мне кажется, ответ прост. К примеру, без насилия невозможен

“Колл-центр”. То есть в принципе, если убрать всю жестокость, то останется

пустота и бессвязные диалоги.

У каждого участника медиарынка своя целевая аудитория. Как и

на обычном рынке – бессмысленно продавать вырезку в цветочном отделе. Какой бы

свежей она ни была. Поэтому где-то сериалы про бедных брошенок, а где-то про

террористов. Право выбора – главная привилегия зрителя. Не нравится – не

смотри! Лично я, чисто теоретически, мог бы написать еще один фильм “Мясо”. Но

я не хочу, мне это не нужно. Я как автор хочу вести зрителя к свету и семейным

ценностям.

“Дни.ру”: Расскажите про сериалы, которые Вы смотрите вне

работы. Что из последнего больше всего впечатлило и почему?

НТ: “Домашний арест” по-прежнему остается на пьедестале из

всех отечественных сериалов. За два месяца, вынуждено проведенных в стенах

своей жилплощади, я с удовольствием посмотрел “Триггер”, “Шторм”, “Трудные

подростки”, “257 причин, чтобы жить”. Очень жду сериал “Чики”. Из зарубежного

контента я бы хотел отметить сериал “Шучу” с Джимом Керри. Очень уж эта работа

близка мне по тональности повествования!

Напомним, Никиту Тарасова можно увидеть в сериалах “Магомаев”,

“Заступники” и “Колл-центр”. Широкую известность актеру принесла

роль кондитера Луи в сериале “Кухня”.