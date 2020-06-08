 

Грузия вводит крупные штрафы за свадьбы и поминки во время пандемии

08.06.2020, 16:53, Новости дня

Физические лица в случае организации в период коронавируса масштабных мероприятий, таких как свадеб и поминок, будут штрафоваться на 2000 лари (665 долларов), штраф для юридических лиц будет больше в пять раз, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

О новых штрафах сообщил глава комитета парламента по юридическим вопросам Анри Оханашвили. Он напомнил, что в связи с эпидемией запрещены встречи более чем 10 лиц.

«Надеюсь на ответственный подход нашей общественности», – сказал он.

Парламент на этой неделе утвердит объемы штрафов.

При этом появление в закрытом общественном месте или в транспорте без защитной маски приведет к штрафу до 30 лари (10 долларов).

С понедельника в Грузии полностью открылись рестораны и бары, восстановлено сообщение между городами на маршрутных такси и автобусах. С 15 июня возобновит работу железнодорожный транспорт. С 1 июля Грузия будет готова принимать иностранных туристов. В прошлом году страну посетило 9,4 миллиона иностранных визитеров, в том числе примерно 1,5 миллионов россиян. Однако принимать иностранцев Грузия будет только из стран, где невысокий уровень заболевания коронавирусом.

В Грузии коронавирусом заболело 810 человек, выздоровело 683, скончалось 13.



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