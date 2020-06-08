Артистка Инна Королева покинула телесериал “Сваты”

08.06.2020, 16:53, Разное

Как сообщают СМИ, отечественная актриса Инна Королева, снимавшаяся в популярном сериале “Сваты”, покинула проект. Больше в съемках седьмого сезона она участвовать не будет.

Телезвезда исполняла в телесериале роль Маши Ковалевой. Впрочем, как выяснилось, дело вовсе не в нежелании актрисы участвовать в проекте: по словам журналистам, персонаж Королевой будет появляться на экране нечасто, а все эпизоды с её участием уже отсняты на данный момент. Именно поэтому присутствие знаменитости на съемочной площадке больше не требуется.



Другие же актеры телесериала продолжат съемки в седьмом сезоне сериала, как и планировалось ранее. Творческий процесс будет возобновлен после снятия всех карантинный ограничений, а релиз новых серий анонсирован на 2021 год. Об этом сообщает интернет-издание Инфореактор.