 

Глава Минкомсвязи оценил возможность «изоляции» Рунета

08.06.2020, 16:53, Новости дня

Закон о суверенном Рунете не предполагает создание рубильника, чтобы отрезать российский сегмент интернета от мировой Сети, сообщил министр связи Максут Шадаев.

На вопрос, рассматривается ли опыт Китая по созданию «файервола» в рамках разработки закона об устойчивости Рунета, Шадаев заявил: «Это решение должно было быть принято в самом начале (развития интернета в России). Сейчас мы уже сильно опоздали и даже технических возможностей реализовать такую схему не имеем», – сказал он в интервью программе «Познер» на Первом канале.

Шадаев добавил, что в РФ многие операторы связи и провайдеры имеют трансграничные переходы, передает «Интерфакс».

«И в этом смысле технически заблокировать интернет практически невозможно. (…) Нет, часть сервисов может деградировать на какое-то время, но рубильника, который позволит нам отключить российский интернет от международного нет и не существует, и задачи по его созданию не стоит на уровне политического руководства страны», – отметил он.

«В этом смысле мы, наоборот, говорим: ребята, мы хотим, чтобы эти сервисы были всегда доступны, и вся необходимая инфраструктура должна быть у нас продублирована с тем, чтобы не допустить какой-то деградации, случайной или злоумышленной, тех или иных сервисов», – сказал Шадаев.

1 ноября 2019 года вступил в силу закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети.

Президент Владимир Путин заявил, что закон о суверенном интернете направлен на то, чтобы не допустить возможность отрезать от него Россию.

Путин в ходе ежегодной «Прямой линии» объяснил необходимость закона о надежном Рунете. По его словам, никаких ограничений вводить не планируется – наоборот, закон призван обеспечить суверенность и возможность работать в Сети всем россиянам.



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