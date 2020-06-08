Анонсирован четырехчасовой отчет правительства перед Госдумой

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08.06.2020, 16:53, Новости дня

Госдума 22 июля заслушает отчет правительства РФ о работе за 2019 год, он продлится четыре часа, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Мы считаем правильным назначить отчет председателя правительства Российской Федерации на 22 июля», – передает слова Володина РИА «Новости».

По его словам, заседание Госдумы начнется в 10.00 и продлится четыре часа. До 1 июля в аппарат правительства передадут вопросы от депутатов.

Напомним, в январе президент Владимир Путин отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева, новым премьером был назначен Михаил Мишустин. 21 января был объявлен состав нового правительства.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о новом кабмине.



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