 

Трамп ответил на требования упразднить полицию

08.06.2020, 16:48, Новости дня

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал сумасшествием требования лишить финансирования или упразднить полицию.

«Закон и порядок, а не лишать финансирования или упразднять полицию. Радикальные левые демократы сошли с ума!» – написал Трамп в своем Twitter.

Ранее в центре столицы Соединенных Штатов демонстранты возобновили погромы магазинов. До этого в течение субботы акции протеста в Вашингтоне носили мирный характер.

Напомним, беспорядки в американских городах вспыхнули в конце мая после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Трамп призвал губернаторов и мэров от демократов задействовать национальную гвардию.



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