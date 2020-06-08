Жителя Сахалина задрал медведь

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08.06.2020, 16:48, Новости дня

Первой жертвой нападения медведя в этот летний сезон на Сахалине стал геодезист, работавший в Смирныховском районе, сообщили в понедельник в администрации муниципального образования.

«Руководитель группы геодезистов, 47-летний житель Южно-Сахалинска, ушел один в лес, чтобы проверить состояние геодезического знака. Когда он не вернулся в положенное время, коллеги пошли его искать и наткнулись на окровавленные части его одежды. Они сразу же вызвали по телефону полицию, и оперативники нашли недалеко от автодороги тело пропавшего мужчины. Около погибшего были обнаружены медвежьи следы, но самого хищника уже не было», – передает РИА «Новости» сообщение представителя администрации.

Напомним, в мае таксист в Ярославле спас мужчину, на которого напал вышедший из леса медведь. Спаситель отвез пострадавшего в больницу, где врачи оказали ему необходимую помощь – раны оказались легкими.

Кроме того, в Ярославской области дважды на неделю медведь вышел к людям.



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