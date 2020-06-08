 

Путин поручил создать единую базу вакансий в интернете

08.06.2020, 16:48, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин по итогам совещания о ситуации на рынке труда поручил правительству проработать создание единой онлайн-платформы для размещения и поиска вакансий.

«Проработать вопросы, касающиеся создания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» единой информационной платформы, обеспечивающей для граждан и организаций возможность размещения и поиска предложений в сфере занятости (в том числе о работе временного характера) и оформления соответствующих правоотношений», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Соответствующий доклад премьер-министр Михаил Мишустин должен представить до 1 июля 2020 года.

Ранее основатель портала по поиску работы и подбору сотрудников SuperJob.ru Алексей Захаров рассказал газете ВЗГЛЯД, какие специалисты будут наиболее востребованы после пандемии специалистов.



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