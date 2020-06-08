 

В Индии, несмотря на рекордное число новых случаев COVID-19, ослабили карантин

08.06.2020, 16:39, Новости дня

За последние сутки в Индии зафиксировали 9983 случая инфицирования коронавирусом, сообщило индийское правительство в Twitter 8 июня.

Это рекордный суточный прирост в стране с начала эпидемии, уточнило издание The Wire.

Общее число подтвержденных случаев возросло до 256 611.

От коронавирусной болезни COVID-19 в Индии скончалось 7135 человек, в том числе 206 – за последние 24 часа. Вылечилось 124 095 больных (+4802 за сутки), 125 381 человек продолжает болеть.

Больше всего инфицированных коронавирусом в штатах Махараштра (85 975) и Тамилнад (31 667).

В Индии, по официальным данным, сделали 4,7 млн тестирований на коронавирус (население Индии составляет более 1,3 млрд жителей, это вторая по численности населения страна в мире).

#CoronaWatch

Here’s the latest State/UT – wise distribution of #COVID19 cases in the Country#IndiaFightsCorona pic.twitter.com/R9OlKvrcwY

— PIB India (@PIB_India) June 8, 2020

Несмотря на рост новых случаев, с 8 июня власти многих индийских штатов разрешили работу ресторанов, торговых центров и храмов, сообщило издание Hindustan Times. При этом они должны придерживаться рекомендаций правительства, в том числе обеспечить социальную дистанцию между посетителями.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение болезни в режиме онлайн, Индия находится на пятом месте в мире после США, Бразилии, России и Великобритании по числу инфицированных коронавирусом. По количеству летальных случаев она на 12-м месте.

В интервью Week один из ведущих индийских вирусологов Джейкоб Джон предположил, что рост случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией будет продолжаться до конца лета и только в конце первой недели августа эпидемия пойдет на спад. Он считает, что жертвами коронавируса в стране в течение четырех – пяти месяцев может стать несколько миллионов человек.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. Всего в мире, по информации Университета Джонса Хопкинса, заболело более 7 млн человек, более 403 тыс. из них умерли, а 3,15 млн выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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