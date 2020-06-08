Иммунолог Лапий: Среднесуточное количество выявляемых в сутки новых случаев COVID-19 будет на уровне 450–500. Летом мы ожидаем стабильную ситуацию

08.06.2020, 16:39, Новости дня

Власть должна обеспечить людей санитайзерами, масками и достаточным количеством общественного транспорта, чтобы летом люди могли сохранять дистанцию и защищаться от коронавируса, подчеркнул в комментарии изданию “ГОРДОН” доцент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии Национальной медицинской академии последипломного образования Федор Лапий.

“Думаю, в ближайшее время среднесуточное количество выявляемых за сутки новых случаев COVID-19 будет примерно на уровне 450–500. Если, конечно, не будет каких-то манипуляций со статистикой. Задачей карантинных мер было предупреждение большого наплыва больных коронавирусом, которые требуют госпитализации. И, можно сказать, с этой задачей более-менее справились. Летом мы ожидаем стабильную ситуацию, учитывая, что большинство украинцев собирается путешествовать по маленьким городкам страны и отдыхать на небольших турбазах, где достаточно простора, чтобы минимизировать контакты. Такой отдых возможен и вполне безопасен”, – отметил собеседник.

Доктор уточнил, что еще рано отказываться от всех мер предосторожности.

“Люди есть люди. Они не могут все время быть в карантине. К тому же эффективность ограничительных мер сама по себе подрывает доверие к факту существования COVID-19. Когда у людей в окружении никто тяжело не заболел, у них возникают определенные сомнения, нужно ли далее придерживаться ограничительных мер. Особенно, когда сами представители власти не демонстрируют строгое соблюдение мер предосторожности”, – отметил Лапий.

По его словам, местные власти должны позаботиться о том, чтобы у людей была возможность профилактики заражения коронавирусом.

“Маски по-прежнему следует носить. Конечно, если вы на озере или один в парке, маска не нужна. Но если вы в закрытом помещении, где есть другие люди (это касается транспорта, общественных мест, магазинов), то маска все еще необходима – это один из барьеров на пути распространения вируса. По-прежнему надо придерживаться дистанции. Конечно, может возникнуть проблема в общественном транспорте: а как же быть, когда надо ехать. Тут вопрос к власти, которая накануне местных выборов должна не песочницы делать, а обеспечить людей санитайзерами, масками и достаточным количеством единиц транспорта на маршрутах, чтобы в салонах не было скопления людей. Конечно, есть вечная борьба по поводу форточки: открыть или закрыть? Я считаю, форточку надо отрыть. Открытые окна помогают предупреждать заражение. И еще поэтому нужно не забывать чаще проветривать помещения”, – резюмировал иммунолог.

По данным Министерства здравоохранения Украины, восемь украинских регионов не соответствуют критериям для дальнейшего ослабления карантина. В частности, допустимые показатели по выявлению новых случаев превышены в Киеве, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Львовской, Ровенской, Черновицкой и Черниговской областях.

Всего за прошедшие сутки в Украине подтверждено 463 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество подтвержденных случаев заражения достигло 27 462. Девять человек скончались в течение последних суток (797 – с начала эпидемии). Выздоровел еще 141 человек (всего – 12 195).

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире достигло 7 млн, из них около 3,14 млн вылечились, 402 тыс. умерли.