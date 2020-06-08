 

Турция заявила о «принципиальном согласии» с Россией по второму комплекту С-400

08.06.2020, 16:30, Новости дня

Россия и Турция достигли принципиального согласия по поставке второго комплекта зенитно-ракетных систем С-400, сообщил глава секретариата оборонной промышленности республики Исмаил Демир.

«У нас есть принципиальное соглашение по поставке второго комплекта С-400. Остались технические работы по трансферу технологий, деталям совместного производства, дорожной карте», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что Турция собирается ввести в эксплуатацию С-400, несмотря на пандемию коронавируса.

«Система С-400 покупается для использования. Точка. Об этом на всех государственных уровнях не раз говорилось. Работа продолжается», – отметил Демир, добавив, что Анкара с интересом относится к предложениям по поставкам систем ПВО Patriot и Eurosam.

«Если они будут конкретными, мы продолжим работу по ним. По Patriot все еще не удалось достичь зрелого решения. По Eurosam идет начатая ранее работа с Францией и Италией. По турецкой части она почти закончена. Как только закончат свою часть две другие страны, двинемся дальше», – добавил Демир.

В начале мая Турция ввела в эксплуатацию системы С-400. Также сообщалось, что РФ и Турция приступили к обсуждению поставок новой партии этих комплексов.

В РФ отмечали, что портфель экспортных оборонных заказов с Турцией оценивается в 1 млрд долларов.



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