Sohu: Гиперзвуковые ракеты «Циркон» способны повлиять на стратегию ВМС США

08.06.2020, 16:30, Разное

Российская Федерация является одним из мировых лидеров в области разработок гиперзвукового оружия. Журналисты китайского издания Sohu рассказали о влиянии гиперзвуковых ракет «Циркон» на ВМС США.

Журналисты отмечают, что гиперзвуковое оружие прекрасно дополняет ядерный арсенал РФ, что позволяет обеспечить эффективное противостояние военному давлению со стороны США. Несмотря на интенсивное проведение разработок в области гиперзвука, Вашингтон все же не может догнать Москву. В данное время РФ вооружена межконтинентальным комплексом «Авангард» и авиационным комплексом «Кинжал», а через некоторое время к ним присоединится противокорабельный ракетный комплекс «Циркон», тестовый пуск которого запланирован уже в текущем году. Согласно статье, «Циркон» может развить скорость, превышающую в девять раз скорость звука – до 9 Махов, а также преодолеть для достижения цели расстояние в более чем тысячу километров. По мнению китайских аналитиков, гиперзвуковые ракеты смогут противостоять американским авианосцам, с помощью которых США осуществляет проведение военных операций по всему миру.

Аналитики Sohu отмечают, что гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон» могут повлиять на американскую стратегию относительно России, пишет сайт politexpert.net.