 

Въехавшего в переход у «Славянского бульвара» водителя повторно приговорили

08.06.2020, 16:30, Новости дня

Мосгорсуд вновь вынес обвинительный приговор водителю Виктору Тихонову, который в декабре 2017 года въехал на автобусе в переход у станции метро «Славянский бульвар».

«Мосгорсуд изменил приговор Дорогомиловского районного суд, которым Тихонову было назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года в исправительной колонии общего режима, судом был зачтен срок мер пресечения, избранных в отношении Тихонова, в остальной части – без изменения. Тихонов был взят под стражу в зале суда», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Напомним, авария в подземном переходе возле метро «Славянский бульвар» произошла 25 декабря 2017 года, в ДТП погибли четыре человека и 11 пострадали. Тихонова приговорили к четырем годам колонии общего режима, своей вины он не признал.

В октябре 2019 года суд постановил отменить приговор суда первой инстанции и отправить дело Тихонова на новое рассмотрение в Дорогомиловский суд.



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