Путин заявил о комплектации губернаторского корпуса порядочными людьми

08.06.2020, 16:30, Новости дня

Губернаторский корпус в РФ укомплектован знающими и порядочными людьми, сообщил президент Владимир Путин при встречи с соцработниками государственных учреждений и некоммерческих организаций.

«Еще раз повторяю, губернаторский корпус у нас в целом укомплектован очень знающими и очень порядочными людьми», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Во время встречи на связь с президентом, в частности, вышли представители общественных организаций из Костромы и Севастополя, которые рассказали о том, как за последнее время улучшилась работа их организаций, о дополнительных мерах поддержки для НКО.

Президент отметил важность «тесного контакта» губернаторов с такими организациями, поддержки на региональном уровне, приведя в пример глав Севастополя и Костромской области.

«Надеюсь, что коллеги в других регионах это услышат и будут по этому направлению работать так же, как и названные выше коллеги из Костромы и Севастополя. На самом деле, я вас уверяю, что подавляющее большинство руководителей регионов так и относятся к делу», – сказал Путин.

При этом, подчеркнул он, такие организации должны и сами обращаться за помощью – «не стесняться».

Также на этой встрече Путин рассказал о новых мерах поддержки социальных работников государственных учреждений и некоммерческих организаций.