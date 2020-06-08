Ученые из Гонконга рассказали о главных распространителях коронавируса

08.06.2020, 16:30, Разное

Ученые из Гонконга провели исследование на предмет выявления людей, являющихся главными распространителями коронавируса нового типа среди окружающих. Выявленный в итоге контингент населения исследователи назвали “суперраспространителями”.

В ходе исследования гонконгских специалистов был обнаружен факт, что 70% зараженных SARS-CoV-2 вообще не являются разносчиками вируса, а 80% инцидентов заражения происходят по вине 20% носителей, которые и являются главными переносчиками. В частности, было изучено около тысячи случаев инфицирования людей в Гонконге за период с января по апрель текущего года, что дало понимание факта: 350 случаев возникли в результате распространения представителями одной группы, остальные же были завезены из-за пределов города. По мнению исследователей, активность “суперраспространителей” является более актуальной, чем считалось ранее, и такое явление больше нельзя считать случайным. “Частота “суперраспространения” выходит за пределы того, что мы могла вообразить. Если мы сможем остановить такое явление – это пойдет на пользу всем людям”, – резюмировал Бен Коулинг, один из соавторов научной работы.

Примечательно, что поводом для изысканий гонконгских медиков стало проведенное ранее исследование их американских коллег, представляющих Калифорнийский университет и Школу медицины Икана (Нью-Йорк). Специалисты из Соединенных Штатов выявили, что инциденты громкого разговора зараженного коронавирусом человека провоцируют повышение риска инфицирования его собеседников. Такое явление происходит из-за увеличения объемов аэрозольной взвеси, исходящей изо рта. Таких людей американские эксперты назвали “аэрозольными суперраспространителями”.